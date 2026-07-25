Como Cup: club internazionali al Sinigaglia dal 28 luglio, biglietti da 25 euro

Archiviata l’amichevole contro il Paris FC trasmessa da Como Tv, e prima della mini tournée inglese che porterà i biancoblù ad affrontare Arsenal e Liverpool, nel mezzo c’è la Como Cup: un torneo internazionale alla sua seconda edizione.

Dal 28 luglio al 1° agosto, il Sinigaglia ospiterà sei squadre provenienti da sei paesi diversi. Ci saranno il Villarreal, il celebre “Sottomarino Giallo”, vincitore dell’Europa League nel 2021, gli inglesi del Crystal Palace, freschi vincitori della FA Cup, i francesi del Lens, famosi per una delle tifoserie più calde d’Europa, i portoghesi del Famalicão, da anni fucina di giovani talenti, e l’AlUla, formazione saudita che rappresenta uno dei progetti sportivi e turistici più ambiziosi del Medio Oriente. Cesc Fabregas non ha mai amato le amichevoli con sparring partner che non garantissero alta intensità di gioco e anche la Como Cup ne è una dimostrazione.

I biancoblù scenderanno in campo mercoledì 29 luglio. Alle 20.30 la sfida contro l’AlUla, poi alle 22 quella contro il Villarreal. Due gare da 45 minuti, con una formula tutta particolare: se il risultato è in parità si va subito ai rigori. Niente calcoli, niente tempi supplementari e in poco meno di due ore può cambiare tutto.

Se i padroni di casa chiuderanno il girone al primo posto voleranno direttamente alla finalissima di sabato 1° agosto alle 20. Altrimenti torneranno in campo venerdì 31 luglio per onorare il più possibile un piazzamento all’altezza.

La Como Cup, vinta già lo scorso anno dalla squadra di Cesc Fabregas è il simbolo della crescita del club. Non più avversarie di provincia ma squadre stabilmente nelle coppe europee, con migliaia di tifosi attesi dall’Italia e dall’estero.

In pieno stile Como, l’esperienza non si ferma al campo. Sono infatti disponibili anche pacchetti turistici esclusivi da 3 o 6 notti con un’opzione per ogni tasca, o quasi. Si parte dalla formula standard a 850€ fino alla versione luxury da 5.840€. E per chi ha un budget più ridotto, niente paura, perché alla fine il biglietto per una singola partita di Como Cup costa appena 25 euro.