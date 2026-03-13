Violenta lite in via Croce Rossa a Como, ferito un giovane

Rissa nel tardo pomeriggio in via Croce Rossa a Como. Dalle prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite degenerata nella violenza tra alcuni giovani ospiti della struttura che accoglie i minori non accompagnati. Ancora da chiarire la causa. Uno dei giovani coinvolti è caduto a terra e avrebbe poi dato in escandescenze. Subito sono intervenute le forze dell’ordine e gli stessi operatori e la situazione è stata riportata rapidamente alla calma. Il giovane ferito, dopo i primi accertamenti non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.