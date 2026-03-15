Intervento di sicurezza, senso unico alternato ad Albavilla in via Prealpi

Per consentire interventi di messa in sicurezza lungo la ex Statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel comune di Albavilla, in via Prealpi, all’altezza del ponte della via Saruggia. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 16 marzo a venerdì 20 marzo 2026, dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

L’intervento si rende necessario per consentire la posa di una rete di protezione anticaduta di calcinacci sulle parti ammalorate della struttura che sostiene la strada comunale sovrastante. L’operazione è finalizzata a mettere in sicurezza la circolazione lungo la provinciale in attesa del successivo intervento di risanamento del ponte.