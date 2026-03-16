Colpo al supermercato in via Cecilio, finanziere fuori servizio blocca un rapinatore

Tentata rapina al supermercato a Como, un finanziere fuori servizio ha bloccato il malvivente, che è stato poi arrestato. Il militare delle fiamme gialle era in borghese e stava andando a fare la spesa con la moglie quando si è reso conto di quello che stava accadendo ed è intervenuto.

Il rapinatore è entrato in azione attorno alle 12.30 di ieri alla Lidl di via Cecilio a Como. Poco dopo, il finanziere, mentre entrava nel parcheggio del supermercato, ha sentito le grida di allarme di un uomo che urlava di allontanarsi dal punto vendita perché c’era un bandito in azione.

Dopo avere messo in sicurezza la moglie, il finanziere, 51enne in servizio a Como è intervenuto. Ha notato un uomo incappucciato fuggire verso via Cecilio, in direzione dell’autostrada dove lo attendeva un’auto con a bordo un presunto complice che, vista la situazione, è fuggito allontanandosi rapidamente.

Rimasto solo e inseguito dal finanziere, il rapinatore è fuggito verso via Di Vittorio. A distanza, anche due dipendenti del supermercato hanno rincorso il malvivente. Il bandito, nel tentativo probabilmente di far desistere gli inseguitori ha simulato di essere armato. Il militare delle fiamme gialle, con un altro testimone lo ha raggiunto e immobilizzato, accertando poi che era disarmato.

Il finanziere ha allertato i colleghi, intervenuti con una pattuglia di Ponte Chiasso. Allertati anche i carabinieri. Il rapinatore, 33enne italiano, è stato portato nella caserma della guardia di finanza di Ponte Chiasso. Sono emerse precedenti accuse ed è stato arrestato per tentata rapina aggravata in concorso. E’ stato portato in carcere al Bassone.