Fabio Gallo, seconda promozione in B consecutiva

Nuova gioia per Fabio Gallo, allenatore del Como nella stagione 2016-2017 e giocatore della squadra lariana nel torneo 2001-2002 (chiuso con la conquista della serie A). Alla guida del Lanerossi Vicenza mister Gallo ha conquistato matematicamente la serie B con ben sei giornate di anticipo rispetto alla fine della regular season di Lega Pro. Decisiva la vittoria di ieri sera allo stadio Menti per 2-1 contro l’Inter Under 23.

Per il tecnico di Bollate è la seconda promozione consecutiva in B: lo scorso anno lo stesso exploit gli era riuscito con i liguri della Virtus Entella.

In questa stagione Fabio Gallo ha tra l’altro ottenuto un record personale di grande rilevanza. Alla guida dei biancorossi ha infatti eguagliato il primato di Fabio Capello di risultati utili, ben 58. Il sorpasso non gli è riuscito perché nella sfida che poteva portare a quota 59 il Vicenza è stato superato in casa per 1-0 dall’Alcione.