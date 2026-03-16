Scintille fra allenatori. Gasperini: “Non stimo i comportamenti del Como”

Fine gara tra le polemiche allo stadio Sinigaglia. Mister Gianpiero Gasperini, tecnico della Roma, ha lasciato subito il campo ed è stato ripreso da Cesc Fabregas in diretta televisiva: “Bisogna avere rispetto, io stringo sempre la mano all’avversario” ha detto il tecnico del Como. In sala stampa Gasperini ha commentato la partita, ma poi ha risposto attraverso l’agenzia Ansa: “Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina”, la sua secca dichiarazione.

Per quanto riguarda il match, in conferenza stampa Gasperini ha detto: “Una partita cambiata dall’episodio dell’espulsione di Wesley, fino a quel momento la gara è stata equilibrata e noi abbiamo avuto la possibilità di tornare di nuovo in vantaggio. Tutti i miei giocatori sono stati bravi in una gara difficile. Questi giocatori reagiscono sempre, e lo faranno anche giovedì in coppa con il Bologna e poi con il Lecce. Dobbiamo recuperare la condizione di alcuni calciatori come El Shaarawy ed Hermoso. Abbiamo squalifiche che sicuramente pesano. Torneremo a fare risultati con più continuità. Non siamo stati bravi tecnicamente a creare di più rispetto ai nostri avversari, ma abbiamo gestito bene il vantaggio e nel secondo tempo potevamo fare un po’ meglio. Tutto è cambiato con l’espulsione. In dieci e con giocatori così bravi e veloci per noi è stata una sofferenza”.