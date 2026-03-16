Menaggio, irregolarità in cantiere: tre denunce e multe per 42mila euro

Utilizzo di attrezzature e ponteggi non conformi, gravi rischi connessi al “lavoro in quota”, carenze nella viabilità e nell’organizzazione dei cantieri, omissioni nella formazione del personale, mancata sorveglianza sanitaria e irregolarità sulla documentazione obbligatoria in materia di prevenzione. E’ quanto è emerso dai controlli dei carabinieri di Como con i colleghi dell’ispettorato del Lavoro in un cantiere a Menaggio dove sarebbe in corso anche un finanziamento con fondi PNRR. L’operazione ha riguardato complessivamente 4 aziende: tre persone sono state denunciate e sono state contestate multe per un importo di 37.000 euro; oltre a ulteriori violazioni di natura tecnico-amministrativa, comprese quelle relative alla sicurezza dei lavoratori, focus prioritario dell’attività di controllo per un totale di 5.500 euro. Disposta la temporanea sospensione dell’attività.