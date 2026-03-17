Investita domenica da uno scooter vicino a Lecco, morta 47enne di Inverigo

Investita da uno scooter domenica pomeriggio, è morta all’ospedale di Lecco dopo due giorni Eleonora Gilardi, 47 anni, residente con la famiglia a Inverigo. L’incidente è avvenuto alle porte di Lecco, tra Ello e Villa Vergano, sulla strada provinciale 70.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Lecco. La donna stava camminando al margine della strada quando è stata travolta dal ciclomotore, condotto da un 14enne. Il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter, per cause ancora da chiarire.

Travolta dal motorino, la 47enne è apparsa subito in condizioni gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco, purtroppo non si è mai ripresa e dal presidio sanitario è arrivata la notizia della morte.

Originaria di Galbiate, nel Lecchese, Eleonora Gilardi viveva da tempo a Inverigo con il marito e il figlio. Il sindaco del paese, Francesco Vincenzi, conosce la famiglia e si fa portavoce del dolore della comunità per il tragico incidente e il lutto improvviso. Il 14enne coinvolto nell’incidente, in stato di shock, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all’ospedale di Erba per accertamenti.