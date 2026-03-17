Lomazzo: minaccia la ex con una bomba a mano, 39enne arrestato dai carabinieri

Si avvicina alla ex nonostante il divieto e la minaccia utilizzando anche una bomba a mano. Un’escalation di azioni gravi e fuorilegge che lo ha portato in carcere. I carabinieri di Lomazzo hanno arrestato ieri sera un 39enne di Cermenate per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, a cui si aggiungono i reati di atti persecutori e detenzione illegale di arma da guerra, commessi ai danni di una donna di 49 anni.

Nonostante gli stringenti ordini imposti dall’autorità giudiziaria, l’uomo ha inviato alla ex numerosi messaggi dal contenuto esplicitamente minatorio, corredati da fotografie con una bomba a mano, e si era avvicinato all’abitazione della donna.

Ieri sera dopo la chiamata spaventata della vittima, è scattato l’intervento dei carabinieri che lo hanno rintracciato e bloccato nella zona industriale di Lomazzo. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un ordigno bellico, una bomba a mano.

Fondamentale anche l’intervento degli artificieri del comando provinciale carabinieri di Milano: l’ordigno è risultato privo della carica esplodente principale ma ancora dotato di una capsula di accensione attiva e perfettamente funzionante, dunque potenzialmente idoneo a esplodere. Appena avuta l’autorizzazione l’innesco è stato fatto brillare in condizioni di massima sicurezza.

Il 39enne arrestato è stato poi trasferito al carcere “Bassone” di Como. Da quanto è emerso perseguitava la ex da più di un anno. Sono in corso i necessari accertamenti per scoprire la provenienza della bomba, da una prima ricostruzione sembra che ai militari abbia soltanto detto di averla trovata e la maneggiava incurante, probabilmente, delle possibili conseguenze.