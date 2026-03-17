Giornate Fai di Primavera, otto beni da visitare a Como e provincia il 21 e 22 marzo

Giornate Fai di Primavera, nuovo incontro con la cultura, la storia e l’arte a Como e provincia. L’evento promosso dal Fai, il Fondo per l’ambiente italiano, arriva alla sua 34esima edizione ed è stato presentato ufficialmente in prefettura. Appuntamento al prossimo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 marzo.

Giornate Fai di Primavera, 8 beni a Como e provincia

8 i beni del territorio che potranno essere visitati e ammirati, accompagnati da guide attente e appassionate. Novità del 2026 la Cantù Arena, ancora in fase di realizzazione. Aperte al pubblico poi la palestra comunale Negretti, la prefettura e i giardini del prefetto, a Como, Villa Parravicino Sossnovky a Erba e Villa Raimondi a Fino Mornasco. E ancora: la chiesa di San Giovanni Battista a Torno e il parco Prandoni, affacciato sul lago, fino a Palazzo Caimi-Pollini a Turate. Per tutti i dettagli sugli orari delle visite è sufficiente consultare il sito del Fai.

Sono 80 i volontari e 220 gli studenti di diversi istituti comaschi, coinvolti nel progetto “apprendisti ciceroni”. E proprio Stefano Moscatelli, che ricorda l’importanza dell’iniziativa quale occasione per far conoscere e valorizzare il territorio, raggiuge ora un traguardo importante: dal prossimo mese lascerà la sezione comasca del Fai e diventerà ufficialmente presidente regionale.