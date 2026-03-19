Como-Pisa, stesso arbitro dell’andata: designato Luca Pairetto

Como-Pisa, designato lo stesso arbitro dell’andata. La gara è stata affidata a Luca Pairetto, figlio d’arte, di Nichelino. In Toscana i lariani avevano vinto per 3-0.

In tempi più recenti, lo scorso 1° febbraio, Pairetto ha diretto al Sinigaglia il match tra Como e Atalanta, terminato 0-0.

Nella gara che si gioca domenica alle 12.30 sulle rive del Lario, il fischietto piemontese sarà supportato dagli assistenti Vito Mastrodonato (di Molfetta) e Domenico Fontemurato (di Roma). Quarto ufficiale sarà Giuseppe Mucera, mentre saranno al Var Francesco Meraviglia e Marco Di Bello.