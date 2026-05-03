Giro di Turchia: Fancellu è sesto e migliore italiano

Il Giro di Turchia di ciclismo, che si è chiuso oggi a Istanbul, con un circuito in città, ha sorriso ai colori comaschi. Nella corsa a tappa conquistata dall’australiano Sebastian Berwick il migliore italiano è stato il lariano Alessandro Fancellu (portacolori della squadra Mbh Bank Csb Telecom Fort), che ha terminato al sesto posto, a 1’20” dal vincitore.

Nell’ultima frazione l’altro comasco in gara, Davide Ballerini, si è piazzato quinto nella volata finale di gruppo. Proprio Ballerini era stato il vincitore della penultima tappa (QUI l’articolo).