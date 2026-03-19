Festa in Svizzera e cantieri a Como: primi disagi di primavera sulle strade comasche

Festa in Svizzera in occasione di San Giuseppe e nuovi disagi sulle strade comasche. Lunghe code e rallentamenti in mattinata lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per chi dalla Svizzera si muove verso il capoluogo lariano, in direzione sud. Ingorghi segnalati già all’altezza di Como Monte Olimpino, subito dopo la galleria, dove è percorribile una sola corsia di marcia. Situazione analoga all’altezza della galleria Quarcino, dove – sia in direzione Como sia verso la Svizzera – le auto possono muoversi soltanto su una corsia. E se il traffico scorre senza ingorghi per chi si muove verso nord, non può dirsi lo stesso per chi dalla Svizzera si dirige verso Como, dove si segnalano rallentamenti e tempi di percorrenza dilatati. Auto che si muovono praticamente a passo d’uomo anche in prossimità della dogana, sempre per chi dalla Svizzera si dirige verso Como. Complice la festività svizzera e la bella giornata di sole, sono molti gli automobilisti che dal Ticino si muovono verso il Lago di Como. E qualcuno potrebbe concedersi anche un lungo fine settimana. È il primo banco di prova per la viabilità comasca che ogni anno, quando arriva la bella stagione, fa i conti con più di qualche disagio.

E non è tutto: per due settimane si prevedono nuovi disagi a Como per un senso unico alternato in via Asiago, attivo 24 ore su 24 e gestito tramite semafori o movieri a seconda dei giorni e delle fasce orarie. Come messo nero su bianco nelle carte di Palazzo Cernezzi, il provvedimento proseguirà fino al 31 marzo. In particolare, nei giorni feriali dalle 7 alle 9 e poi dalle 16.30 alle 18.30, il senso unico alternato viene regolato da movieri. Dalle 18.30 alle 7 del mattino, invece, il traffico è regolato mediante impianto semaforico. Lo stesso dalle 9 alle 16.30. Nei giorni festivi, infine, il senso unico sarà regolato soltanto con semafori. Lo ha stabilito un’ordinanza della polizia locale di Como per consentire un intervento di somma urgenza alla rete idrica e all’acquedotto per opera di Como Acqua.

Quasi 15 giorni di disagi, quindi, non lontano dall’autostrada A9 e da altre zone della città interessate da cantieri e da temporanee modifiche alla viabilità, in un punto di snodo fondamentale – tra l’altro – per chi si muove verso la provincia o si dirige nel capoluogo lariano. È facile prevedere più di qualche rallentamento soprattutto di prima mattina e nel tardo pomeriggio, quando il flusso di viaggiatori è sicuramente più consistente. Possibili disagi anche nei fine settimana, soprattutto ora che la bella stagione è alle porte e il meteo favorevole potrebbe regalare weekend di sole e temperature miti. E intanto, dall’altra parte della città ma sempre all’uscita dell’autostrada, sono partiti nuovi lavori: per interventi di manutenzione della sede stradale, il sottopasso di via Varesina resta chiuso al traffico per due giorni.