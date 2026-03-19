Gara delicata per Andrea Colombo: dirigerà Fiorentina-Inter

Al fischietto comasco Andrea Colombo è stata affidata la direzione della partita più delicata del 30esimo turno di serie A. All’arbitro della sezione cittadina è stata infatti affidata Fiorentina-Inter. La sfida, che si gioca allo stadio Franchi di Firenze domenica alle 20.45, mette a confronto la prima della classe, l’Inter e i padroni di casa, in lotta per non retrocedere. Colombo avrà al suo fianco gli assistenti Khaled Bahri e Pietro Dei Giudici, il quarto ufficiale Paride Tremolada e, in sala Var, Fabio Maresca e Davide Massa.