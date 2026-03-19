Sting, concerto esclusivo sul Lario: l’evento il 9 agosto a Villa d’Este

Sting in concerto sulle rive del Lago di Como. Il 9 agosto 2026, l’artista di fama mondiale sarà protagonista in un esclusivo concerto a Villa d’Este. “Credo profondamente che i luoghi straordinari abbiano la responsabilità di creare emozioni che restano. A Villa d’Este la musica diventa un’esperienza intima e potente, capace di lasciare un segno nel tempo. Con Sting vogliamo regalare ai nostri ospiti non solo una serata, ma un ricordo destinato a durare per sempre”. Spiega Davide Bertilaccio, Ceo di Villa d’Este S.p.A.

Un’icona della musica mondiale nel cuore del Lario

Fondatore, frontman e bassista dei Police, Sting ha guidato la band fino all’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. La sua carriera solista, ricca di successi, con oltre 100 milioni di album venduti, gli è valsa undici Grammy Awards, due Brit Awards, un Golden Globe, un Emmy e diverse candidature agli Academy Awards.

Il programma dell’evento

La serata prenderà vita al tramonto sulla Terrazza Colonne con un aperitivo di benvenuto. Il percorso proseguirà verso il Giardino del Mosaico, luogo che ospiterà l’evento, che sarà chiuso dalla cena di gala. Per l’occasione sono disponibili pacchetti limitati che includono soggiorno, concerto e cena di gala.



