Il Governatore Attilio Fontana: “Umberto Bossi ha cambiato la storia d’Italia”

Attilio Fontana, Governatore della Lombardia ed ex sindaco di Varese, è stato legato a Umberto Bossi da una profonda amicizia. Poco meno di due anni fa Attilio Fontana lo aveva premiato con la Rosa Camuna della Regione Lombardia – nella sezione dei riconoscimenti voluti dal presidente – per aver “aperto la strada al processo di riforme costituzionali e per essere stato un “uomo politico di rilievo soprattutto per la nostra regione, sempre vicino alla gente”. Oggi il sentito tributo di Fontana al fondatore della Lega.

Il messaggio di Attilio Fontana

L’Umberto. Il Capo.

Questa notizia mi da un dolore grande e mi riempie di tristezza.

Ci ha lasciato un uomo che ha dedicato tutta la vita alla politica, che ha cambiato la storia d’Italia, che ha saputo anticipare i tempi e dare voce a milioni di persone che si sentivano lontane dalla politica.

La voce del Nord.

Ha portato valori autentici, veri: il territorio, la comunità, l’identità. Valori che non muoiono con lui, perché restano vivi in chi ha creduto — e continua a credere — in ciò che ha costruito e sempre creduto.

Grazie, Umberto. Per tutto quello che hai dato a questa terra. Un paio di anni fa, quando ho deciso di insignirti della Rosa Camuna, la più alta onorificenza della Regione Lombardia, qualcuno mi criticò, mi chiese se ne ero proprio convinto.

Parole che non hanno in alcun modo scalfito la mia determinazione di premiare e soprattutto ringraziare chi, come te, ha sempre amato e tenuto alto i valori e la storia della nostra Lombardia. Un abbraccio forte a tutta la famiglia del caro e grande Umberto.

La Lombardia non ti dimenticherà mai.