La morte di Bossi, Nicola Molteni: “Un dolore immenso e profondo, umano e politico”

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Massimo Moscardi

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La foto pubblicata da Nicola Molteni, con Bossi e la moglie Aurora nel giorno del matrimonio

Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno della Lega, ha ricordato con parole commosse la figura di Umberto Bossi. Il suo messaggio sui social con una foto particolare, proprio con Bossi e la moglie Aurora Lussana nel giorno del matrimonio.

Il messaggio di Molteni

Un dolore immenso e profondo, umano e politico.
Umberto Bossi è il motivo del mio ingresso nella Lega poco più che ragazzino non ancora diciottenne.
Un leader vero, visionario e rivoluzionario.
Ha dato un sogno al Nord, gigante economico ma mano politico.
Ha dato voce ai territori, alla parte produttiva del Paese, difeso l’identità e portato il federalismo nel dibattito politico.
Un animale politico che ha dato rappresentanza e speranza ai popoli e alle comunità locali.
Ti ricordo alle feste al Campo Solare tra militanti e sostenitori e ai numerosi comizi a Cantù città che ti ha sempre consegnato fiducia, profondo affetto e immenso consenso per la Lega.
E ti ricordo al matrimonio mio e di Aurora, nel 2015.
Una bellissima festa sul Lago di Como con tutta la nostra famiglia leghista.
La tua comunità non ti dimenticherà mai e ti amerà per sempre.
Buon viaggio Capo.