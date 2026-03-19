La morte di Bossi, Nicola Molteni: “Un dolore immenso e profondo, umano e politico”

Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno della Lega, ha ricordato con parole commosse la figura di Umberto Bossi. Il suo messaggio sui social con una foto particolare, proprio con Bossi e la moglie Aurora Lussana nel giorno del matrimonio.

Il messaggio di Molteni

Un dolore immenso e profondo, umano e politico.

Umberto Bossi è il motivo del mio ingresso nella Lega poco più che ragazzino non ancora diciottenne.

Un leader vero, visionario e rivoluzionario.

Ha dato un sogno al Nord, gigante economico ma mano politico.

Ha dato voce ai territori, alla parte produttiva del Paese, difeso l’identità e portato il federalismo nel dibattito politico.

Un animale politico che ha dato rappresentanza e speranza ai popoli e alle comunità locali.

Ti ricordo alle feste al Campo Solare tra militanti e sostenitori e ai numerosi comizi a Cantù città che ti ha sempre consegnato fiducia, profondo affetto e immenso consenso per la Lega.

E ti ricordo al matrimonio mio e di Aurora, nel 2015.

Una bellissima festa sul Lago di Como con tutta la nostra famiglia leghista.

La tua comunità non ti dimenticherà mai e ti amerà per sempre.

Buon viaggio Capo.