La morte di Michael Hartono, Simonelli: “Ho apprezzato il suo entusiasmo per il calcio italiano”

Al Como, tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Michael Hartono, è giunto quello di Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A.

“Di Michael Hartono ho sempre apprezzato la visione, la determinazione e il sincero entusiasmo per il calcio italiano – ha dichiarato Simonelli – La sua passione e il suo impegno hanno rappresentato una leva fondamentale per i risultati ottenuti dal Como, e al tempo stesso un contributo significativo alla crescita del nostro movimento calcistico. Desidero rivolgere, a nome della Lega Calcio Serie A, le più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la società Como e al suo Presidente Mirwan Suwarso. Il suo ricordo resterà vivo in chi ha avuto il privilegio di incontrarlo e di condividere con lui l’amore per il nostro sport”.