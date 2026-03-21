“Un calcio alla mafia”, Como e Progetto San Francesco insieme per la legalità

In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il Como 1907 sostiene “Un calcio alla mafia“, l’iniziativa ideata dal Centro Studi Sociali contro le mafie-Progetto San Francesco e promossa dal Comune.

“Un calcio alla mafia” nasce per diffondere un messaggio forte e condiviso attraverso il linguaggio universale dello sport. Legalità, rispetto delle regole e responsabilità civile sono i valori su cui si fonda il progetto.

In occasione della partita di domani tra Como-Pisa, il Como 1907 sosterrà concretamente l’iniziativa esponendo dei led banner personalizzati a bordo campo con l’obiettivo di sensibilizzare tifosi e telespettatori sui valori di giustizia sociale e impegno contro ogni forma di criminalità.

Supportando il Progetto San Francesco attraverso l’iniziativa “Un calcio alla mafia”, il Como rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura della legalità, sottolineando il ruolo dello sport come strumento educativo e veicolo di consapevolezza all’interno della comunità.