Parcheggi, nuove tariffe e multe: Nova Como lancia una raccolta pubblica di segnalazioni

Rivoluzione della sosta a Como, con le relative nuove tariffe vulcano in alcune zone della città e i disagi per i residenti. L’associazione culturale Nova Como chiede ai cittadini di inviare le proprie segnalazioni su un nuovo format, raggiungibile attraverso questo link, dove le criticità raccolte serviranno “per documentare disagi reali e proporre soluzioni”.



“C’è una città che ogni giorno si scontra con problemi concreti, – spiegano dall’associazione – e ce n’è un’altra, raccontata dall’amministrazione, fatta di annunci, slogan e decisioni calate dall’alto. E poi ci sono i cittadini, sempre più soli e abbandonati a loro stessi. Le tariffe dei nostri parcheggi sono cresciute esponenzialmente, e i residenti che non riescono a trovare parcheggio a causa di una riforma illogica che privilegia chi non vive in città sono costretti a trascorrere le proprie giornate alla ricerca lunga e affannosa di uno stallo libero, nel tentativo di evitare multe salatissime e, al contempo, fare fronte agli impegni lavorativi e familiari. E intanto il disagio cresce a macchia d’olio nell’assoluta indifferenza dell’amministrazione”.

Dunque, per supportare i cittadini che stanno affrontando eventuali difficoltà, Nova Como ha deciso di avviare una raccolta di segnalazioni, per permettere agli utenti della sosta di raccontare i disagi legati ai parcheggi, alle tariffe e al nuovo sistema sanzionatorio. “Uno strumento semplice, diretto, alla portata di tutti, – spiegano – attraverso il quale chiunque potrà raccontare ciò che vive ogni giorno. Questa iniziativa si inserisce in un percorso già avviato dall’associazione per consentire a tutti i comaschi di segnalare i disagi conseguenti a varie scelte di questa amministrazione: e ciò che emerge è una città stanca di subire. Già in precedenti occasioni Nova Como ha rappresentato l’urgenza di approntare un piano efficace e sostenibile sulla mobilità cittadina, senza il quale Como rischia di diventare una città pensata sempre di più per chi è di passaggio e sempre meno per chi ci vive”.