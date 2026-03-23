L’esercito arriva anche alla stazione di Fino Mornasco. L’annuncio del sottosegretario Molteni

Dal 30 marzo i militari dell’Esercito dell’operazione Strade Sicure presidieranno anche la stazione di Fino Mornasco. Lo ha annunciato oggi durante un incontro in prefettura a Como il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “Un ulteriore tassello per il potenziamento di uno strumento imprescindibile di protezione, controllo e deterrenza – ha dichiarato Molteni – che mette a sistema esercito, operatori di polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale con l’obiettivo di alzare il livello di sicurezza. La presenza dell’esercito sul territorio lariano è molto apprezzata dai cittadini e dai sindaci, tutti concordi nel ritenere che militari e forze di polizia insieme rendono i loro territori più sicuri e vivibili”.