Controlli delle fiamme gialle sul lago, accertate sette irregolarità

Con l’avvio della stagione primaverile, i militari del servizio navale della guardia di finanza di Como hanno intensificato i controlli sulle acque del Lario. L’obiettivo delle fiamme gialle è quello di rafforzare la sicurezza, contrastare le irregolarità e assicurare un presidio di legalità soprattutto nelle giornate a maggior affluenza di utenza e in prossimità delle festività pasquali.

Nel fine settimana sono stati controllati 22 natanti, riscontrando 7 irregolarità in materia di nautica da diporto e identificando 31 persone fisiche e 20 soggetti economici. Le infrazioni riscontrate più frequentemente hanno riguardato la mancata tenuta a bordo della documentazione prevista, soprattutto da parte di chi si pone ai comandi delle barche utilizzate ai fini commerciali che richiedono specifici titoli abilitativi.

Un operatore economico non aveva la comunicazione di inizio attività, autorizzazione necessaria per svolgere l’attività commerciale e il titolo indispensabile per la somministrazione di cibo e bevande a bordo.