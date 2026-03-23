Serre di Villa Olmo, Rapinese: “Stanno montando gli infissi. Al vaglio nuovi interventi”

A Villa Olmo qualcosa si muove. Gli infissi sulle storiche serre sono in fase di montaggio. La chiusura dei lavori è slittata di quattro mesi, come messo nero su bianco nei documenti del Comune di Como. La fine del restauro, quindi, è attesa per giugno, ma nel frattempo il cantiere non si ferma.

Serre di Villa Olmo, al via il montaggio degli infissi

A breve, ha sottolineato il sindaco Rapinese in diretta su Etv, lo scenario a Villa Olmo sarà ben diverso. “Si stanno studiando le prossime azioni e i sopralluoghi sono già stati fatti. Stanno montando gli infissi sulle serre – spiega ancora il primo cittadino – Questo non vuol dire che i lavori siano finiti, perché poi dovremo occuparci dell’impiantistica interna, però iniziamo a capire i volumi e gli ingombri“.

Insomma, nel parco della storica villa affacciata sul lago i dettagli prendono forma, anche se per la consegna definitiva bisognerà pazientare ancora qualche mese.



I lavori alle serre di Villa Olmo

Restauro e recupero delle serre, fine lavori a giugno

Il termine era inizialmente fissato al 19 dicembre, giorno in cui poi è arrivata la sospensione a causa di condizioni meteorologiche avverse, in primis l’alluvione dello scorso settembre, in seguito alla quale è stato necessario ripulire l’area da fango e detriti e rimetterla in sicurezza. Il maltempo degli scorsi mesi ha rallentato gli interventi esterni, in particolare a fognature e scavi, a cui si sono aggiunte altre criticità. I quattro mesi di proroga decorrono dallo scorso 6 febbraio, quando sono effettivamente ripartiti i lavori.

La fine del cantiere, come detto, è attesa per giugno e l’auspicio è che non sopraggiungano ulteriori imprevisti o rallentamenti che rischierebbero di posticipare il termine (di nuovo). Per il momento a delimitare le storiche serre ancora reti da cantiere e attorno soltanto vegetazione incolta. La speranza, dei comaschi prima di tutto, è che almeno le serre siano pronte (e ammirabili) per l’estate.