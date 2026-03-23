Trasporti eccezionali e lavori di manutenzione: chiusure notturne dell’Autostrada A9 nel Comasco

Nuova serie di chiusure notturne dell’Autostrada A9 in territorio comasco previste per questa settimana. L’ente gestore ha comunicato il calendario.

Dalle 22 di martedì 24 alle 5 di mercoledì 25 marzo per consentire il transito di trasporti eccezionali:

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero;

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

Dalle 22 di mercoledì 25 alle 5 di giovedì 26 marzo per consentire lavori di manutenzione delle piante:

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

Dalle 22 di giovedì 26 alle 5 di venerdì 27 marzo

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire lavori di pavimentazione;

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

Dalle 23 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28 marzo

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire lavori di manutenzione delle piante;

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire lavori di pavimentazione.

In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.