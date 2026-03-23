Mostra “L’Italia dei primi italiani” a Novara, apre un dipinto del lariano Eugenio Spreafico

Una curiosità lariana a Novara, alla mostra “L’Italia dei primi italiani-Ritratto di una Nazione appena nata”. L’esposizione, aperta al Castello fino al 6 aprile, propone settantadue dipinti eseguiti dai primi anni ’60 dell’Ottocento al primo decennio del Novecento da alcuni dei maggiori protagonisti della cultura figurativa. L’obiettivo è illustrare l’Italia appena nata, il suo territorio e la popolazione nel corso di decenni che sono stati testimoni di profonde trasformazioni, politiche, economiche, culturali e sociali.

Il quadro di Spreafico “Quanto sa di sale lo pane altrui”

All’ingresso il quadro che accoglie i visitatori è “Alla sbianca”, del 1890, una delle opere più importanti e note di Eugenio Spreafico. L’opera mostra un gruppo di donne che stendono al sole dei tessuti per farli asciugare. Il mondo del lavoro tipico della Brianza e della Lombardia. Spreafico, nato a Monza nel 1856, lavorò tra la città brianzola, e Magreglio, nel Triangolo Lariano, il paese in cui scelse di vivere e dove è morto nel 1919 per l’influenza spagnola. Spreafico nel suo lavoro aveva come soggetto preferito la donna lavoratrice. A Novara c’è esposta un’altra sua opera, del 1883, “Quanto sa di sale lo pane altrui”, con un gruppo di ragazzine che vanno al lavoro in ciabatte con la neve, segno di povertà e privazioni.

La mostra “L’Italia dei primi italiani” propone anche due opere di un artista del Canton Ticino, Luigi Rossi (Cassarate, 10 marzo 1853–Tesserete, 6 agosto 1923). La sua formazione fu in Italia, all’Accademia di Brera. Le sue opere furono considerate di critica sociale. A Novara si possono osservare due suoi dipinti “L’alveare” e “Una via di Milano”.

“L’alveare” ritrae la vita non semplice delle case di ringhiera a Milano, “Una via di Milano” propone una serie di figure a Porta Ticinese, un ritratto verista dell’epoca.

“L’alveare”, opera del 1910 di Luigi Rossi