De Raffaele: “Dobbiamo combattere in ogni partita e imparare la lezione”

Walter De Raffaele, allenatore della Pallacanestro Cantù, dopo la sconfitta di Tortona, non ha nascosto la sua delusione. “Per noi la partita si è messa male subito all’inizio, perdendo Chiozza. Noi siamo arrivati con poca energia nel rispondere al loro notevole impatto fisico alla gara. Tortona ja tirato con ottime percentuali da tre punti per tutta la partita, sicuramente aiutata però dalla nostra prestazione. Abbiamo provato a rientrare nel terzo quarto, avendo un paio di occasioni per tornare a 8 punti di svantaggio, non ci siamo riusciti e lì poi la partita si è praticamente chiusa”.



L’allenatore dell’Acqua S.Bernardo ha aggiunto: “Grande merito a Tortona, che giustamente gioca per arrivare in fondo a questo campionato. Noi non occupiamo per caso questa posizione in classifica e credo che i miei giocatori e tutto il contorno debbano ricordarsi di combattere in ogni partita, senza pensare di essere diventati bravi dopo una vittoria. Dobbiamo imparare la lezione, resettare e giocare con un altro tipo di furore agonistico dalla prossima, per combattere in ogni match al di là del vincere o perdere”.