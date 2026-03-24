Dalla Regione 432mila euro per le polizie locali. Dotti: “In provincia di Como fondi a13 progetti”

Telecamere, strumenti tecnologici avanzati e veicoli. La Regione stanzia 432mila euro per tredici comuni della provincia di Como per migliorare le dotazioni della polizia locale. Complessivamente, il bando prevede investimenti in Lombardia per oltre 4,3 milioni di euro.

“Confermiamo l’impegno concreto per rafforzare la sicurezza e supportare il lavoro quotidiano delle polizie locali – dice l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa – Investire in dotazioni tecnologiche avanzate e nel rinnovo dei mezzi significa dare agli operatori strumenti più efficaci per prevenire e contrastare fenomeni di degrado e illegalità. Il nostro obiettivo è duplice: da un lato garantire maggiore tutela ai cittadini, dall’altro migliorare le condizioni operative di chi è impegnato ogni giorno sul territorio”.

“In provincia di Como – sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti – sono stati finanziati 13 Comuni capofila per un totale di oltre 432mila euro. Si tratta di risorse concrete che consentiranno di rafforzare in modo significativo le dotazioni delle polizie locali e di investire in tecnologie fondamentali per il controllo del territorio”.

I destinatari potranno acquisire sistemi di videosorveglianza, dispositivi tecnologici avanzati, mezzi operativi e attrezzature innovative che permetteranno una maggiore capacità di prevenzione e intervento, contribuendo a contrastare fenomeni di degrado urbano, inciviltà e illegalità diffusa. “Questo bando rappresenta un segnale chiaro: la sicurezza dei cittadini è una priorità”, conclude Anna Dotti.

Per la provincia di Como, la somma maggiore, 50mila euro è destinata ad Appiano Gentile. Segue Ponte Lambro con 47mila. Riceveranno 40mila euro Fenegrò, Guanzate, Lurago d’Erba, Lurate Caccivio e Uggiate con Ronago. Fondi anche ad Alzate, Canzo, Gravedona ed Uniti, Erba, Mariano Comense e infine Como che riceverà 7mila euro.