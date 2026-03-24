Cantù, nuovo distaccamento dei vigili del fuoco: entro fine anno la progettazione, lavori nel 2027

Passo in avanti per il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Cantù. E’ stata aggiudicata la gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica. L’importo contrattuale sfiora i 210mila euro. Si tratta di un passaggio decisivo che consente ora di entrare nella fase operativa. Il cronoprogramma prevede di arrivare alla redazione del progetto esecutivo entro quest’anno e nel 2027 l’avvio dei lavori che dovrebbero durare 18 mesi. La nuova struttura sarà realizzata su un’area di circa 4.884 mq in via San Giuseppe, già ceduta dal Comune della Città del Mobile al ministero dell’Interno nel 2021, ospiterà 40 operatori dei vigili del fuoco e volontari organizzati su 4 turni di servizio. L’edificio principale comprenderà uffici, centralino, autorimessa, aula didattica e spazi per il personale, distribuiti su due livelli. Prevista anche la torre per le esercitazioni, alta più di 14 metri, dotata di attrezzature per l’addestramento avanzato, comprese le strutture per le attività del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF). L’immobile guarda alla sostenibilità ambientale con soluzioni orientate all’autonomia energetica, all’efficienza e all’utilizzo di fonti rinnovabili. L’intervento è interamente finanziato dal ministero dell’Interno.



“Per questo progetto il Ministero dell’Interno ha stanziato oltre 5 milioni di euro, un investimento che ho fortemente voluto e che garantirà un servizio strategico per Cantù e per tutto il territorio limitrofo – ha spiegato il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni – Sono certo che diventerà un presidio di riferimento e una sede di prim’ordine per i nostri vigili del fuoco”. Ha concluso.

In qualità di stazione appaltante e soggetto attuatore la Provincia di Como ha gestito l’intera procedura di gara e seguirà tutte le fasi dell’opera. “L’avvio di questa prima fase rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra istituzioni e conferma il valore di una collaborazione efficace al servizio delle comunità locali” ha dichiarato il presidente di Villa Saporiti, Fiorenzo Bongiasca.

“Si entra ora in una fase operativa che avvicina il territorio a un’infrastruttura fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per il potenziamento del sistema di soccorso su scala sovracomunale” ha aggiunto Alice Galbiati, sindaco di Cantù.

“Il nuovo distaccamento è atteso davvero da molti anni da tutto il personale e dalla comunità canturina. Ora siamo alla fase finale, quella attuativa e ci faremo parte diligente non solo nel monitorare l’evoluzione del programma, ma anche, mettendoci come sempre a completa disposizione, nello stimolare tutte le Autorità affinché si proceda senza ritardo”. Ha concluso Antonio Pugliano, comandante provinciale dei vigili del fuoco.