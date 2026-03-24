Villa Olmo, ponteggi in fase di smontaggio. Rapinese: “Entro pochi giorni la villa tornerà più bella che mai”

Villa Olmo “impacchettata” da anni per lavori di restauro, ma finalmente qualcosa si muove. Dopo il tempietto dell’amore, spazio agli infissi delle storiche serre. E ora anche ponteggi e impalcature stanno per essere smontati. Per gli interni, invece, bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Ma andiamo con ordine.

Villa Olmo, tra pochi giorni addio ai ponteggi

Da troppo tempo ormai attorno alla splendida villa affacciata sul lago soltanto teli gialli, ponteggi, reti da cantiere e operai al lavoro. Gli interventi proseguono e presto qualcosa dovrebbe cambiare.

“Entro pochi giorni – spiega il sindaco di Como, Alessandro Rapinese – i ponteggi saranno rimossi. La nostra villa più bella che mai tornerà a farsi ammirare. Per gli interni invece – precisa il primo cittadino – sarà necessario ancora qualche mese di lavoro”. Insomma, mentre all’esterno sembra ormai quasi tutto pronto, bisognerà pazientare ancora un po’ prima di rientrare nella villa e tornare a visitare le sue stanze.

Le impalcature sulla facciata di Villa Olmo in fase di smontaggio

Serre, facciate, interni e parco: tutti i lavori di riqualificazione di Villa Olmo

Le facciate, gli interni, la fontana monumentale, il tempietto neoclassico, le vasche, il parco, il ristorante e anche gli interventi nei locali della storica dimora rientrano nel progetto di restauro e riqualificazione di Villa Olmo. Cinque interventi distinti per un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro, finanziati in parte con i fondi del Pnrr. La riqualificazione dei locali, dicevamo, è ancora in corso, ma intanto residenti e visitatori potranno presto tornare ad ammirare (senza teli né impalcature) l’esterno della villa, dalla facciata al tempietto dell’amore.

E non è tutto: occhi puntati anche sulle serre di Villa Olmo e al suo splendido parco. Gli infissi sulle storiche serre sono in fase di montaggio. La chiusura dei lavori è slittata di quattro mesi e la fine del restauro è attesa per giugno, ma nel frattempo il cantiere non si ferma.