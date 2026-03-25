Disabilità e inclusione, la mostra approda a Londra. Locatelli: “Costruiamo comunità attente ai bisogni dei più fragili”

È passato un anno e mezzo dal primo G7 sui temi dell’inclusione e della disabilità e il suo documento conclusivo – la Carta di Solfagnano – fa sempre più passi in avanti. Tante le priorità, per promuovere quel cambiamento, anche culturale, che è già iniziato. È in questo senario che si colloca la mostra itinerante Inclusion and Disability: The Solfagnano Charter “Nothing about us, without us”, inaugurata all’ambasciata d’Italia a Londra. Un’iniziativa che trae ispirazione dal documento finale del primo G7 Inclusione e Disabilità del 2024, voluto dal ministro comasco Alessandra Locatelli.

Disabilità e inclusione, la mostra itinerante arriva a Londra

Il progetto, che toccherà nel corso dell’anno i Paesi G7, ha l’obiettivo di illustrare l’attuazione degli impegni sottoscritti. La mostra si sviluppa attraverso pannelli che descrivono con fumetti e frasi realizzati dai più giovani le otto priorità della Carta.

Un impegno concreto – quello promosso dalla Carta di Solfagnano – per promuovere accesso e accessibilità, una vita autonoma e indipendente, la valorizzazione dei talenti, un’inclusione lavorativa e nuove tecnologie. Ma anche per promuovere lo sport e realtà ricreative e culturali, quale mezzo per una vita piena e autonoma. Per sensibilizzare sulla dignità della vita e su servizi adeguati basati sulla comunità, fino alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di emergenza, comprese le crisi climatiche, le guerre e le crisi umanitarie.

La mostra, che con questa nuova tappa approda a Londra, propone testi semplificati e di facile lettura, ed è accessibile anche alle persone con disabilità visiva attraverso appositi QR Code.

All’inaugurazione il ministro Locatelli: “Costruiamo comunità più attente e inclusive”

“Dopo Ginevra – spiega il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli – la mostra arriva a Londra con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di tutti sui temi dell’inclusione e della valorizzazione di ogni persona”. L’intento, aggiunge il ministro, è “costruire insieme comunità sempre più attente, inclusive e rispondenti ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.

A margine dell’inaugurazione, alla quale era presente il ministro di Stato per la Sicurezza Sociale e la Disabilità Stephen Timms, il Ministro Locatelli ha partecipato alla cerimonia di conferimento dell’Ordine della Stella d’Italia alla console onoraria a Peterborough Carmela Cocozza, per il suo impegno e la sua dedizione a favore della comunità italiana, anche insegnando conversazione inglese a bambini italiani con disabilità. Il ministro ha incontrato anche i rappresentanti della collettività italiana. Il momento di confronto è stato organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Londra.