Erba, tre giorni di eventi a 800 anni dalla scomparsa di San Francesco

Tre giorni dedicati alla figura di San Francesco a 800 anni dalla scomparsa.

A Erba le parrocchie e i Frati Minori Cappuccini organizzano “Tre giorni con San Francesco”, da venerdì a domenica prossimi.

L’avvio venerdì 27 marzo con la Via Matris, meditazione itinerante sui dolori della Madonna, quest’anno guidata dai Cappuccini e arricchita con riflessioni specifiche sulle sofferenze di Francesco. Il ritrovo per i partecipanti è al Camposanto di Crevenna, da dove alle 20.30 partirà il percorso a piedi che salirà all’Eremo San Salvatore: in caso di maltempo la celebrazione si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Nascente.

Sabato 28 marzo si svolgerà Pane in Piazza. Dalle 8 alle 19 piazza Vittorio Veneto (piazza del Mercato) ospiterà la grande kermesse che il Centro Missioni Estere dei Cappuccini organizza da anni in Piazza Duomo a Milano. I fornai comaschi distribuiranno panini, focacce e pizze a tutti i presenti, che potranno corrispondere con offerte libere destinate a un progetto missionario dei Cappuccini. Dopo avere costruito e avviato un panificio e una scuola di panificazione in Etiopia, ora l’obiettivo è un disegno simile in Camerun. Si tratta di costruire un panificio e una scuola di panificazione nella missione di Bambui, per dare lavoro ai giovani e cibo ai più poveri ed emarginati.

Sempre sabato, alle 21, nella chiesa di Santa Maria Nascente a Erba, è in calendario una esperienza artistica che unisce parola, musica e spiritualità. La narrazione si concentra sul tratto poetico e musicale della figura di Francesco, raccontandone il cammino umano e spirituale: dal giovane che si esprime secondo la tradizione dei cantori provenzali, fino alla maturità delle laude, semplici e dirette, pensate per comunicare con tutti. Lo spettacolo è stato ideato nell’800° anniversario della stesura del Cantico delle Creature e si sviluppa come un’armoniosa alternanza di parola recitata, parola cantata e parola accompagnata dal suono. Ne sono artefici e protagonisti Franco Fiolini (clarinetto) e Ivana Milanja (chitarra), terziari francescani, Pierpaolo Vigolini (pianista) e l’attore Luciano Bertoli.

Il 29 marzo, Domenica delle Palme, la manifestazione si concluderà in modo animato e coinvolgente. Al termine della Messa delle 10, dalla parrocchia di Santa Maria Maddalena a Crevenna si muoverà una processione al seguito di Gesù sull’asino, impersonato da un cappuccino. Il corteo confluirà per le 11.30 nella Piazza prepositurale, dove si riunirà ai fedeli provenienti dalle altre parrocchie per salutare con il gioioso sventolio degli ulivi la simbolica rievocazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme.