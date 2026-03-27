Guerra in Medio Oriente, Trefiletti: “Se continua, aumento inflazione fino a 3 punti”

“Se la guerra continua, ci sarà il possibile aumento dell’inflazione di 2,5-3 punti, con ricadute importantissime sul potere d’acquisto delle famiglie, che potrebbero arrivare a una spesa di mille euro all’anno in più”. E’ l’allarme lanciato dal presidente del Centro Consumatori Italia, Rosario Trefiletti, a fronte delle ripercussioni della guerra in Medio Oriente che si fanno sentire ormai da qualche settimana con un’impennata dei prezzi su vari fronti.
La preoccupazione è anche per il settore turistico. La situazione attuale potrebbe avere un impatto significativo sulle vicine vacanze pasquali degli italiani.
Il presidente del Centro Consumatori invoca un intervento urgente da parte del Governo.