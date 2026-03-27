Playoff mondiali, il Kosovo del biancoblù Vojvoda in finale con la Turchia

Il Kosovo sogna una storica partecipazione ai Mondiali di calcio. La Nazionale balcanica ha conquistato la finalissima playoff con la Turchia, in programma martedì 31 marzo alle 20.45 a Pristina, nella stessa sera in cui l’Italia punterà al pass iridato contro la Bosnia.

La formazione kosovara in semifinale ha superato con un clamoroso 4-3 esterno la Slovacchia. Tra i protagonisti del match, anche il comasco Mërgim Vojvoda, autore di due assist.

Lo stesso Vojvoda, punto di riferimento della sua Nazionale, già in passato è stato protagonista di un traguardo storico con la maglia del Kosovo. Il biancoblù ha infatti contribuito in modo decisivo alla promozione della squadra balcanica in Lega B della Uefa Nations League per la prima volta nella sua storia.