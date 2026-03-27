Novedrate, tentato furto al supermercato, ferito alla testa con una bottiglia il direttore

Un tentato furto di bottiglie di alcolici al supermercato a Novedrate è sfociato in una violenta aggressione. Il responsabile del punto vendita è stato colpito con una bottigliata in testa da un sospetto ladro, che è poi fuggito in auto con due complici. Portato in ospedale, l’uomo aggredito, 47enne della provincia di Lecco, è stato medicato per una ferita alla testa all’ospedale di Merate. Il colpo è avvenuto ieri sera all’Esselunga di Novedrate.

Tre nordafricani, dalle prime ricostruzioni avrebbero raggiunto a bordo di una Fiat Seicento il centro commerciale. Con loro anche un grosso cane, probabilmente un pitbull. Entrati nel supermercato, si sono avvicinati agli scaffali dei liquori e avrebbero nascosto alcune bottiglie in una borsa. Sono stati avvicinati dal responsabile del punto vendita, che ha allertato la sicurezza. Sarebbe nata una discussione, durante la quale uno dei malviventi avrebbe spaccato una bottiglia in testa al dipendente, prima di fuggire.

Sono stati chiamati i soccorsi e le forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Cantù hanno avviato le indagini per individuare i tre malviventi.