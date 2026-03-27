Dopo i disagi legati al vento la Navigazione Laghi comunica la sospensione temporanea del servizio autotraghetto al pontile di Bellagio per permettere l’esecuzione di lavori alle strutture del pontile. Pertanto – viene precisato – “il solo servizio di trasporto autoveicoli” risulta sospeso da oggi e fino al termine degli interventi.
Le partenze e gli arrivi del servizio autotraghetto da/per Bellagio verranno quindi effettuati per il solo trasporto di persone dal pontile n° 2 di piazza Mazzini. La Navigazione si scusa per il disagio.
Bellagio, sospeso da oggi il servizio autotraghetto
Dopo i disagi legati al vento la Navigazione Laghi comunica la sospensione temporanea del servizio autotraghetto al pontile di Bellagio per permettere l’esecuzione di lavori alle strutture del pontile. Pertanto – viene precisato – “il solo servizio di trasporto autoveicoli” risulta sospeso da oggi e fino al termine degli interventi.