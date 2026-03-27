Valsolda, vandali in azione: distrutti tutti gli autovelox

Vandali in azione nella notte a Valsolda. E’ la stessa amministrazione comunale a comunicare ai cittadini che tutti gli autovelox presenti sul territorio (ad eccezione di quello di San Mamete perché ha una telecamera proprio sopra) sono stati distrutti.

“Vogliamo far presente – si legge nel messaggio pubblicato sui social – a questi vandali che la Valsolda ha telecamere in tutto il comune e che presto saranno chiamati a rispondere del loro gesto incivile, vergognoso, vandalico e che soprattutto dovranno risponderne penalmente”.