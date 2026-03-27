Morto in moto a Cantù, il 57enne abitava a Carugo. Indagine per omicidio stradale, attesa l’autopsia

Era residente a Carugo e stava tornando verso casa il 57enne morto ieri in un tragico incidente stradale a Cantù, in via Fossano. La procura di Como ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Indagato il conducente della vettura che si è scontrata con la moto sulla quale viaggiava la vittima. La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi.

Luciano Ruscinito viaggiava in direzione della frazione di Vighizzolo in sella a uno scooter Burgman 400. All’altezza dell’ingresso di una scuola è avvenuto l’impatto con un’auto. Dalle prime ricostruzioni sembra che la vettura stesse svoltando proprio in direzione dell’istituto English Gate. Il motociclista non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto con la macchina. Nel violento scontro, il 57enne ha riportato traumi gravissimi.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Illesi anche se sotto shock i passeggeri dell’auto. Le condizioni del motociclista invece sono apparse purtroppo subito critiche. Sono intervenute l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa di Cantù. Dopo le prime manovre di rianimazione in strada, Luciano Ruscinito è stato trasportato in condizioni disperate al vicino ospedale Sant’Antonio Abate. L’uomo però è purtroppo morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Cantù. La procura di Como ha aperto un’indagine per omicidio stradale, coordinata dal sostituto procuratore Michele Pecoraro. Disposta l’autopsia sul corpo della vittima. Sequestrati i mezzi per i necessari accertamenti.