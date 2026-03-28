Furto al supermercato in piazza Matteotti, denunciata 20enne di Olgiate

Una ventenne di Olgiate Comasco, incensurata, è stata denunciata dalla polizia per tentato furto aggravato. La giovane è stata notata dall’addetto alla sicurezza del supermercato di piazza Matteotti a Como mentre prendeva dagli scaffali merce per 30 euro e nascondeva i prodotti nella tasca della felpa e nella borsa.

La 20enne si è poi avvicinata al tornello dell’uscita senza acquisti per lasciare il market, ma è stata bloccata dal personale. Portata in questura, al termine degli accertamenti è stata denunciata a piede libero per tentato furto aggravato. La merce è stata restituita.