Calcio. Primo gol di Nico Paz con la maglia della Nazionale argentina. Il giocatore del Como ha segnato su punizione la seconda rete della squadra sudamericana nella partita amichevole vinta per 2-1 contro la Mauritania.
Un gol che è stato applaudito anche da Leo Messi, in quel momento in panchina, e che è stato celebrato con enfasi dalla stampa argentina.
Proprio Messi, nel secondo tempo, è entrato in campo al posto di Paz, un cambio che in molti hanno visto come un simbolico passaggio di consegne.
Non è stato invece schiarato Maximo Perrone, l’altro lariano convocato dal commissario tecnico Scaloni.
Mercoledì per l’Argentina nuova amichevole di preparazione verso i Mondiali contro lo Zambia.
Nico Paz, primo gol con la maglia dell’Argentina
Calcio. Primo gol di Nico Paz con la maglia della Nazionale argentina. Il giocatore del Como ha segnato su punizione la seconda rete della squadra sudamericana nella partita amichevole vinta per 2-1 contro la Mauritania.