Panda Raid 2026 in Marocco, al via sette equipaggi lariani

Sette equipaggi lariani parteciperanno dall’11 al 18 aprile 2026 al Panda Raid che quest’anno conta ben 340 vetture iscritte provenienti da tutto il mondo.

Il Panda Raid è un rally amatoriale di resistenza e lunga distanza che si svolge in Marocco su sei tappe e mette alla prova le capacità fisiche e mentali delle squadre. Sulle loro Fiat Panda ante 2003, i concorrenti non possono usare il Gps: al suo posto pilota e copilota avranno a disposizione un road book, dormiranno in mezzo al deserto in vero stile nomade. Ogni tappa varierà per difficoltà, terreno e distanza.

Ogni 50 chilometri circa sono presenti checkpoint che oltre a rilevare il passaggio del concorrente sono in contatto con l’intera organizzazione in caso di problemi rilevanti.

La presentazione ufficiale all’Aero Club Como, con il presidente dell’Aci Enrico Gelpi a salutare gli attesi protagonisti lariani. Gli equipaggi saranno Enrico Guggiari (presidente Aero Club e consigliere di Aci Como)-Riccardo Califano, Luca Ambrosoli-Giorgio Molinaro, Stefano Rizzi-Massimiliano Soggia, Daniele e Giovanni Pescali, Alessandro e Francesco Massarelli, Saba dell’Oca-Andrea Speroni.