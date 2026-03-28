Il basket azzurro celebrato in Regione: ospiti grandi nomi della Pallacanestro Cantù

Folta delegazione canturina a Milano in occasione delle celebrazioni per i “100 anni” dalla prima partita della Nazionale italiana di Basket, organizzate e promosse dalla Liba (l’associazione delle leggende della pallacanestro tricolore). Il match si giocò il 4 aprile 1926 in piazzale Accursio a Milano contro la Francia.

Martedì 31 marzo a Palazzo Pirelli nell’Aula del Consiglio regionale della Lombardia, prima dell’inizio della seduta dedicata alla Sessione europea, saranno premiati i protagonisti del grande basket italiano e sarà esposta e presentata un’anteprima della mostra “100 anni della Nazionale Italiana di Basket”. La cerimonia avrà inizio alle ore 10 e vedrà la partecipazione delle maggiori istituzioni milanesi e lombarde.



Dopo i saluti introduttivi del presidente del consiglio regionale Federico Romani e del Governatore Attilio Fontana, interverranno alcuni commissari tecnici della Nazionale (Sandro Gamba, Ettore Messina, Carlo Recalcati e Meo Sacchetti), i presidenti delle cinque società cestistiche lombarde che militano oggi in serie A1 (Graziella Bragaglio per Brescia, Roberto Allievi per Cantù, Andrea Conti per Cremona, Christos Stavropoulos e Claudio Limardi per l’Olimpia Milano e Antonio Bulgheroni con Maksim Horowitz per Varese) e alcuni atleti che hanno giocato e giocano tuttora in azzurro e che si sono distinti per titoli e presenze (Pierluigi Marzorati, recordman di presenze in Nazionale: Antonello Riva, recordman di punti segnati con la maglia dell’Italia; Giampaolo “Pippo” Ricci, attuale capitano della Nazionale).

Sono stati invitati anche il console francese a Milano e l’attuale coach della Nazionale di basket della Francia, Frederic Fauthoux, squadra contro cui l’Italia giocò la sua prima partita nel 1926 vincendo 23 a 17.