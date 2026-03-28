Inizia la Settimana Santa, le celebrazioni presiedute dal cardinale in diretta su Etv

Prende il via con la domenica delle Palme la Settimana Santa con una serie di celebrazioni presiedute dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni.

Si inizia domani alle 10 alla basilica di San Fedele, dove è prevista la benedizione dei rami di ulivo e di palma e la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme. Da lì partirà la processione verso il Duomo dove si proseguirà con la Santa Messa Pontificale. Anche quest’anno la celebrazione sarà trasmessa in diretta da Espansione Tv.

Sempre domani, alle 15 alla Basilica dell’Annunciata di viale Varese, è in programma la solenne esposizione del Santissimo Crocifisso, con la lettura della Passione e una meditazione del cardinale.

La settimana prosegue con il Lunedì Santo e la Via Crucis dei giovani, nell’anno giubilare francescano, in cui si fa memoria degli 800 anni dalla morte di San Francesco. La processione partirà alle 20.45 dalla Chiesa di San Giuseppe per concludersi al Santuario del Crocifisso.

Durante il Giovedì Santo verranno benedetti gli oli dei catecumeni, degli infermi e il sacro Crisma. Alla sera, ore 18, con la Cena del Signore avrà inizio il Triduo pasquale.

Il Venerdì Santo, 3 aprile, la consueta Processione del SS. Crocifisso, uno dei momenti più sentiti dalla città. La Via Crucis partirà alle 15 dalla Basilica dell’Annunciata. Il crocifisso attraverserà il cuore di Como lungo viale Varese, via Cadorna e via Milano, con una sosta davanti alla chiesa di San Bartolomeo, dove sarà ricordato il miracolo del 1529. Dopo la preghiera e la benedizione della città, la processione proseguirà fino al rientro in basilica. Il cardinale proporrà la sua meditazione prima della benedizione e i fedeli potranno baciare il crocifisso.

La processione sarà trasmessa a partire dalle 15 su Espansione TV. Dopo il silenzio del Sabato Santo e l’attesa della veglia, che si celebrerà alle 21 in Duomo, la Domenica di Pasqua, il solenne pontificale con benedizione papale è in programma alle 10 sempre in Cattedrale. I fedeli potranno seguire la Messa ancora una volta in diretta su ETV.