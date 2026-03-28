Nuovo parcheggio a un euro al giorno in via Belvedere, a breve l’apertura

Nuovo parcheggio in via Belvedere a Como. L’area di sosta dovrebbe essere inaugurata a brevissimo. Il vento dei giorni scorsi ha di fatto svelato lo spazio, che l’amministrazione comunale avrebbe voluto presentare nei prossimi giorni, non appena sarà completato l’iter per l’apertura.

“Il vento ha rovinato la sorpresa”, ha spiegato il sindaco Alessandro Rapinese a Etv. “La nuova area di sosta – ha poi spiegato – dovrebbe decongestionare la zona e contribuire a risolvere le problematiche per i pendolari. I lavori sono ormai completati, le luci sono in fase di test. L’azienda che ha realizzato i lavori sta completando il collaudo e l’iter e poi consegnerà il nuovo spazio”.

Il nuovo parcheggio, con una cinquantina di posti auto, è stato realizzato da un privato, l’azienda Steriline, tra le opere di compensazione nell’ambito del progetto che ha portato la società a realizzare la nuova sede nella ex motorizzazione di via Tentorio.

I parcheggi avranno una tariffa di un euro per l’intera giornata. “Dove i parcheggi sono a pagamento, anche con una tariffa di un solo euro i posti si trovano – ha detto ancora il sindaco – Sarà al servizio dei pendolari e del campo sportivo di via Belvedere”.

Sul progetto di riqualificazione del campo del Rugby Como era intervenuta l’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione, che ha sollevato dubbi sulla procedura per l’assegnazione dei lavori. “Il cantiere sta proseguendo e i lavori sono ormai quasi alla fine – ha assicurato Rapinese – C’è stato uno scambio di documentazione con il dirigente competente, ma Anac non ha fatto alcuna prescrizione e i lavori vanno avanti. C’è la massima attenzione degli uffici ma l’iter procede. I campi da rugby sono pronti. Il mio obiettivo era realizzare 100mila metri quadrati di sport e la mia volontà politica è stata tradotta in fatti concreti”.