Autostrada A9, nuova settimana di chiusure notturne

Da domani inizia una nuova settimana di chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di domani alle 5 di martedì 31 marzo, sarà chiusa l’entrata di Lomazzo nord, in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia di entrare agli svincoli di Lomazzo sud verso Lainate e Fino Mornasco verso Chiasso.

Dalle 21 di martedì alle 5 di mercoledì 1° aprile, sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate e Chiasso. In alternativa si consiglia di uscire agli svincoli di Lomazzo nord per chi proviene da Lainate e di Como centro per chi proviene da Chiasso.

Tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, negli stessi orari, sarà chiusa l’entrata di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. In alternativa si consiglia di entrare agli svincoli di Turate verso Lainate e di Fino Mornasco verso Chiasso.

Infine, tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile, negli stessi orari, sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco, in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. In alternativa si consiglia di entrare agli svincoli di Lomazzo nord verso Lainate e di Como Centro verso Chiasso.

In contemporanea, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì alle 5 di mercoledì saranno chiusi il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Al contempo, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.