Volata per salvezza: Cantù sfida Trieste

Volata finale di campionato per la Pallacanestro Cantù. Uno sprint decisivo che ha come obiettivo la conquista della salvezza.

Alla vigilia della 24esima giornata i brianzoli hanno 4 punti di vantaggio su Treviso, ultima e in zona retrocessione. Meglio evitare passi falsi, per stare tranquilli e la prima formazione nel mirino è quella di Trieste.

La partita tra Cantù e la formazione giuliana si gioca al PalaDesio, domenica 29 marzo alle ore 18.30.

L’Acqua S.Bernardo ha inserito in squadra un nuovo acquisto. Per sopperire all’infortunio di Chris Chiozza, fermo per 4 settimane, è stato ingaggiato il 37enne Gerald Robinson. A lui vengono chieste esperienza e qualità.

Alla vigilia il tecnico Walter De Raffaele ha già tracciato il quadro del match: “Sarà una gara in cui contenere gli uno contro uno e la presenza a rimbalzo saranno due chiavi importanti, così come l’impatto fisico che dovremo avere sulla partita”.

Per chi volesse seguire l’incontro dal vivo, acquistando il biglietto direttamente al PalaDesio, i botteghini apriranno alle 17.