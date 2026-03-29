Cantù batte Trieste e aggancia Sassari. Ma Treviso non molla

Successo per la Pallacanestro Cantù al Pala Desio. I brianzoli si sono imposti nella delicata sfida contro i giuliani con il punteggio di 97-76. Vittoria di grande valore, visto che l’ultima in classifica, Treviso, si è imposta per 103-108 a Sassari. I veneti non mollano e rimangono a quattro lunghezze di distanza dai brianzoli, che nel frattempo hanno agganciato Sassari a quota 14 punti in graduatoria. E proprio Sassari, il 4 aprile alle 20.30 a Desio, sarà il prossimo avversario della squadra di coach Walter De Raffaele.

La partita con Trieste ha visto i canturini sempre avanti, anche se Trieste ha lottato fino all’ultimo per conquistare un successo prezioso in ottica play off. I parziali sono stati 31-20, 23-22, 22-18 e 21-16. Per i padroni di casa i migliori marcatori sono stati Erick Green con 20 punti e Oumar Ballo con 18. In campo anche il nuovo acquisto dell’Acqua S.Bernardo Gerald Robinson. Per lui 17 minuti e 4 punti. Nel finale passerella anche per i giovani brianzoli Matteo Molteni e Nicolò Gualdi e poi grande festa, con la passerella della formazione canturina che ha raccolto gli applausi dell’appassionato pubblico di casa.

Come detto, nel prossimo turno Cantù riceve Sassari, in una sfida davvero decisiva in ottica salvezza. Treviso riceverà Tortona.