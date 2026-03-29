Museo del Ghisallo, l’incontro con la campionessa del mondo di paraciclismo Roberta Amadeo

Nel ventesimo anno dalla sua fondazione, il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo ha ospitato ieri la campionessa del mondo di paraciclismo Roberta Amadeo come protagonista di un incontro di testimonianza e amore per lo sport.

La campionessa del paraciclismo ha portato la maglia con cui gareggia in questo suo 2026 agonistico, donata al museo dopo la conquista del titolo 2025.

Il Museo ha vissuto così un momento significativo nella sua ripartenza, con l’evento dedicato al paraciclismo inserito nel programma «Montagne da Leggenda. Storie di Campioni», nell’ambito delle Olimpiadi Culturali di Milano Cortina 2026. Ed è così iniziata anche la serie di eventi e celebrazioni per «Ghisallo 20», un anniversario che culminerà il 14 ottobre, a vent’anni esatti dall’inaugurazione voluta da Fiorenzo Magni.

Presenti ieri all’incontro anche l’assessore regionale Alessandro Fermi e il presidente della FCI Lombardia Stefano Pedrinazzi, oltre al vice presidente di FCI Como Pierangelo Ravizzini.

Tra i prossimi appuntamenti, quelli dell’11 aprile con la presentazione degli ultimi due libri di Beppe Conti e del 18 aprile con l’avvio del progetto «20 bici speciali per i 20 anni», con biciclette di diverse epoche.