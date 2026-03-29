Parcheggio del San Martino per gli studenti del Setificio, il sindaco: “E’ una questione di giorni”

“È una questione di giorni”: lo ha annunciato il sindaco Alessandro Rapinese, venerdì sera in diretta su Etv, in riferimento all’area di sosta destinata agli studenti del Setificio. Il Comune sta lavorando a una convenzione per il parcheggio dell’hospice San Martino di via Castelnuovo.

“Devo ringraziare l’assessore Roperto – ha detto il sindaco – perché è lei che tiene i contatti con Ats e Asst, proprietari del terreno adiacente al Setificio. Dal punto di vista amministrativo è complicato per il fatto che la proprietà è di tutti e due. La parte dove metteremo le moto è di Asst, però la convenzione è con Csu e noi faremo un accordo con Ats da cui dipende Asst, e ci daranno da gestire il parcheggio. Noi vorremmo arrivare prima di tutte queste scartoffie, perché ci metteremmo un altro mese. Arriva il caldo e vorremmo intervenire prima”.

I tempi, secondo quanto annunciato da Rapinese, sarebbero brevissimi. “So che in settimana l’assessore Roperto ha sentito direttamente il direttore generale dell’Asst Lariana Stucchi – ha detto il sindaco – e so che stanno facendo comunicare il nostro ufficio Mobilità con loro per arrivare quanto prima a un accordo. E’ una questione di giorni, abbiamo accelerato, abbiamo mandato i documenti, la volontà politica c’è”.