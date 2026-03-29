Carate Urio, scontro frontale tra due auto sulla Regina. Sei feriti

Incidente stradale nel pomeriggio intorno alle 16.15 sulla Statale Regina a Carate Urio. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Si sono registrati sei feriti, due dei quali sono rimasti incastrati nei veicoli e sono stati estratti dai vigili del fuoco. Tre sono stati trasportati in codice giallo, che indica media gravità, e tre in codice verde, dunque con lievi ferite, agli ospedali di Gravedona e di San Fermo. Tra i coinvolti, tre uomini di 26, 28 e 40 anni e due donne di 27 e 41 anni.

Sul posto due ambulanze e due automediche, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Como per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Inevitabili le conseguenze sul traffico. Per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza, è stato chiuso temporaneamente il tratto interessato della Statale Regina.