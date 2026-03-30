Calcio femminile, sabato Como-Cesena allo stadio Sinigaglia

Con la squadra di Cesc Fabregas impegnata a Udine nel lunedì di Pasqua, il Como 1907 Femminile torna a giocare allo stadio Sinigaglia. Appuntamento fissato per sabato 4 aprile alle ore 15 per il match contro il Cesena. Le lariane sono in testa alla classifica di serie B e nell’ultimo turno hanno superato per 5-3 il Verona.

Con i biglietti omaggio disponibili in tribuna coperta – spiega la società lariana – la partita offre ai tifosi, alle famiglie e a tutte le persone interessate la possibilità di vivere la vera essenza del calcio femminile al Sinigaglia. Per chi è invece alla ricerca di godersi la partita in hospitality, è disponibile un quantitativo limitato di biglietti in tribuna d’onore, palchi e field Box, con cibo e bevande incluse.

Heather O’Reilly, Head of Women’s Football, spiega: “Siamo grati dell’opportunità di giocare in questo stupendo stadio sulle rive del lago. Il Club ha lavorato duramente per includere la prima squadra maschile, femminile e il settore giovanile sotto un unico obiettivo e questo è sicuramente un ulteriore passo in quella direzione. La squadra e lo staff stanno facendo un gran lavoro e ogni opportunità di giocare al Sinigaglia è speciale. Stiamo lavorando per cercare di vincere il campionato e speriamo che i tifosi vengano numerosi per supportarci nella ricerca di questo obiettivo”.

I biglietti omaggio in tribuna Coperta sono disponibili completando il form di richiesta su tickets.comofootball.com dalle ore 12 di oggi.

Il prezzo dei biglietti in tribuna d’onore, nei palchi e nei field box sarà di 25€, ed è incluso il servizio hospitality.